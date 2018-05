Morte di Rebecca, Pizzarotti: "Una tragedia che colpisce l'intera comunità"

Il sindaco Federico Pizzarotti ricorda Rebecca Braglia, la rugbista morta oggi all'Ospedale di Cesena, dove era stata ricoverata in Rianimazione in seguito ad uno scontro di gioco, con un post su Facebook: "Non ci sono parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l’intera comunità parmigiana. Nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca. Un abbraccio e una preghiera per la famiglia".