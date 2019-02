Dino Ghezzi investito e ucciso in A22: due automobilisti indagati per omicidio stradale

Morte del parmigiano Dino Ghezzi in un tamponamento in A22. Due automobilisti sono indagati per omicidio stradale. Un lavoro lungo e ancora in fase di completamento quello degli agenti della polizia stradale di Verona, impegnati nella ricostruzione dei diversi incidenti avvenuti nella mattinata di giovedì 21 febbraio sull'autostrada A22. I sinistri sono stati circa una ventina con decine di veicoli coinvolti tra auto e mezzi pesanti.

Un uomo di 68 anni, il parmigiano Dino Ghezzi, ha perso la vita dopo essere stato tamponato, è uscito dalla sua vettura e sarebbe stato investito da due auto. La conta delle vittime potrebbe fermarsi a lui, perché tra i trentacinque feriti soccorsi sull'autostrada del Brennero non ci sarebbe nessuno che rischia la vita. Gravi comunque le condizioni di almeno due degli automobilisti rimasti feriti giovedì.

Per la morte del 68enne due automobilisti sono stati indagati per omicidio stradale. Le loro patenti non sono state ancora ritirate perché la dinamica degli incidenti è ancora in fase di definizione. E il numero degli indagati è comunque destinato a salire. Una volta fatta luce sull'attribuzione delle colpe per i vari incidenti, i responsabili dovranno rispondere delle lesioni procurate ai feriti