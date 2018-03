Borgotaro: trovato morto 'Geronimo': la moglie veglia il cadavere per 15 giorni

Giuseppe Castagnoli, conosciuto da tutti come 'Geronimo' è stato ritrovato morto a Borgotaro: aveva 76 anni. La moglie ha vegliato il cadavere del marito per quindici giorni prima di avvertire il 118. La causa del decesso potrebbe essere il gelo ma non si hanno ancora certezze. 'Geronimo' era la mascotte di Borgotaro, un vero e proprio simbolo del paese in provincia di Parma ed oggi sono in tanti a piangerlo.