Dramma a Marano: il parroco Don Nicola Liveri trovato morto sul sagrato della chiesa

Don Nicola Liveri, parroco di Marano, è stato trovato senza vita questa mattina, giovedì 22 febbraio alle ore 9. Il corpo del sacerdote, che aveva 40 anni, è stato trovato in seguito alla segnalazione di un fedele della chiesa: Liveri era riverso a terra sul sagrato della chiesa, a pochi passi dalla canonica. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini. Per ora tutte le ipotessi investigative sono valide: secondo le prime informazioni la più accreditata sembra essere quella del malore improvviso. Il medico legale sta eseguendo i primi controlli sul corpo del parroco che ha un vistoso taglio alla testa. La ferita potrebbe essere dovuta ad una caduta accidentale o ad un incidente avvenuto nella canonica ma, come detto, non si esclude nessuna ipotesi. Per ora non ci sono conferme ufficiali. Aggiornamenti a breve