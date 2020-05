Movida, 325 esercizi commerciali controllati, 3 i sanzionati e chiusi per 5 giorni

Un grande dispiegamento di forze dell'ordine messo in campo tra venerdì e sabato per verificare che la movida non impattasse negativamente sulla riduzione dei contagi che si sta verificando in questi giorni a Parma. Forze di Polizia in campo, polizia di stato, carabinieri, pattuglie della guardia di finanza e della polizia locale: in tutto sono stati controllati 325 esercizi commerciali, 'solo' 3 sono quelli sanzionati, ai quali è stata imposta una chiusura di 5 giorni. Quasi il dobbio le persone controllate: 638, solo due 2 quelle sanzionate.

