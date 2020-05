Movida e assembramenti: scattano i controlli in centro storico

Nella Fase 2 dell'emergenza da Covid-19 i controlli delle forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto nelle vie del centro storico di Parma. Da lunedì 18 maggio, infatti, i bar, i ristoranti ed i pub hanno riaperto ma con regole ben precise. Inanzitutto l'obbligo di mascherina all'interno e il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli in centro storico, proprio per verificare il rispetto delle norme. Le serata di questa settimana, infatti, sono le prime durante le quali i parmigiani hanno la possibilità di uscire, dopo due mesi e mezzo di lockdown: nonostante la libertà di movimento - per ora sull'intero territorio regionale - ci sono regole da rispettare.