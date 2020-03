E' morto l'imprenditore Antonio Maselli

E' morto l'imprenditore parmigiano Antonio Maselli. Aveva 77 anni ed era presidente onorario della ditta Maselli Misure, fondata dal padre Mario. In tanti oggi a Parma lo ricordano: nel mese di gennaio aveva ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana. Era molto conosciuto in città anche per le sue attività benefiche: aveva infatti fondato, insieme alla moglie Mimma Petrolini, l'associazione onlus Claudio Bonazzi per sostenere l'attività dell'Hospice Le Piccole Figlie e in particolare il Centro di cure Palliative di via Po.

