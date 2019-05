Due escursionisti bloccati dalla neve e recuperati dal Soccorso Alpino: muore 69enne

E' morto all'Ospedale Maggiore di Parma l'escursionista 69enne Ivo Varini, l'uomo recuperato dal Soccorso Alpino ieri insieme ad un amico sul monte Cusna, che era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.

Due escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino

Due escursionisti, che si trovavano sulle pendici del monte Cusna da mercoledì, sono stati recuperati dopo ore di ricerche condotte dagli equipaggi del 15esimo Stormo in sinergia con le squadre di ricerca terrestre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico (Cnsas) dell’Emilia Romagna. Quando hanno lanciato l'allarme perché sorpresi da una tormenta di neve e da nebbia che aveva impedito loro di tornare verso casa. Le ricerche sono iniziate durante la notte grazie all’utilizzo dei visori notturni, ma sono state interrotte per via delle precarie condizioni atmosferiche che permettevano di effettuare la ricerca soltanto in una piccola zona. Poco prima delle 6 di mattina, l’elicottero HH-139, decollato dalla base di Cervia, riuscendo questa volta a portare a termine la missione di soccorso. Il più grave è un uomo di 69 anni, sottoposto a rianimazione cardiopolmonare avanzata e trasportato d'urgenza con elicottero del 118 all'Ospedale Maggiore di Parma. La prognosi al momento è riservata. L'altro escursionista invece, di 76 anni, dopo alcune cure all'ospedale di Castelnovo ne' Monti per lo stato di ipotermia ha rifiutato il ricovero in ospedale.