Morto suicida l'ex marito di Anna Oxa

Il cantante, musicista e produttore Franco Ciani, 62enne ed ex marito di Anna Oxa, si è tolto la volta nella serata di giovedì 2 gennaio. Il corpo è stato trovato nella mattinata di venerdì 3 gennaio 2020, all'interno di una camera d'albergo dell'Hotel Astoria di Fidenza. Secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato utilizzando un sacchetto di plastica e sarebbe morto per soffocamento.

Poco prima di compiere il gesto avrebbe cambiato la foto del suo profilo WhatsApp, inserendo - al posto della sua foto - quella di un angelo. Avrebbe anche lasciato un biglietto al suo manager Nando Sepe, dove spiegherebbe il suo gesto, probabilmente dovuto a problemi economici e professionali.

I carabinieri davanti all'Hotel Astoria di Fidenza

Franco Ciani è stato autore di successi come Tutti i brividi del mondo, scritto per Anna Oxa e 'Ti lascerò?' cantato da Fausto Leali e Oxa, vinse il Festival di Sanremo 1989. Nel pomeriggio del 3 gennaio sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco - che hanno aperto la porta della camera - e i carabinieri di Fidenza. L'episodio è stato subito catalogato come suicidio.

