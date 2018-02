Narcotizzano i cani e rubano in un'abitazione di Traversetolo

Sono entrati all'interno del cortile di un'abitazione di Traversetolo, poi hanno narcotizzato i cani per agire indisturbati all'interno dell'appartamento. I ladri che l'altro giorno si sono presentati presso una casa di Traversetolo sono riusciti a portare a termine il loro piano: è probabile che conoscessero bene la casa e di conseguenza la presenza dei cani da guardia, che avrebbero dovuto evitare l'ingresso di persone estranee all'interno della proprietà. Gli animali sono stati narcotizzati, forse con uno spray e non hanno fatto in tempo ad ad intervenire. Una volta che la banda di ladri si è liberata dei cani, ha potuto agire indisturbata: i ladri sono entrati all'interno ed hanno messo a soqquadro l'abitazione, per poi portarsi via soldi in contanti e gioelli. Il bottino deve essere ancora quantificato. Poche ore prima i ladri avevano agito anche in un'abitazione di Vignale di Traversetolo. Sul posto i carabinieri per effettuare le prime indagini: sono in corso gli approfondimenti per arrivare all'identificazione dei ladri.