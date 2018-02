Nasconde la marijuana nelle mutande: pusher 20enne bloccato mentre cerca di scappare in bicicletta

L'impegno delle forze dell'ordine di Parma contro lo spaccio in città è massiccio in queste ultime settimane: se da un lato la polizia ha portato a termine una complessa operazione contro la vendita di droga al dettaglio dall'altro i carabinieri continuano a lavorare anche nelle zone calde dei viale, via dei Mille e viale Vittoria. Nel corso di un di questi controlli, nella giornata di ieri 16 febbraio, i militati hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 20 anni che aveva un atteggiamento sospetto. Quando i militari hanno deciso di controllarlo lui ha cercato di scappare in sella alla sua bicicletta: bloccato dopo pochi metri, aveva con sè, nascosti nelle mutande, 20 grammi di marijuana. I carabinieri lo hanno arrestato. Nelle stesse ore è stato denunciato un altro giovane, di 33 anni, che è stato visto da un cittadino, che fa parte del comitato 'Oltretutto Oltretorrente' ed ha chiamato i militari mentre nascondeva la droga tra le siepi di viale dei Mille. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno visto mentre cercava di recuperare una bustina trasparente, proprio all'interno delle siepe: è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.