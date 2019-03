Nasconde 200 grammi di marijuana nei pantaloni mentre guida: 20enne arrestato a Salsomaggiore

Un giovane marocchino di 20 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato per un controllo stradale a Salsomaggiore, dopo mezzanotte. I carabinieri della compagnia locale hanno fermato l'auto, che viaggiava a forte velocità ed hanno deciso di controllare in conducente e il passeggero. L'auto è stata inseguita per un tratto ed è stato poi intimato l'Alt. Da subito i militari hanno sentito un forte odore di marijuana e si sono insospettiti: il giovane ha consegnato un piccolo quantitativo di hashihs. I carabinieri hanno perquisito il ragazzo che aveva nascosto altra droga nei pantaloni: una grossa busta infatti conteneva circa 200 grammi di marijuana. Anche nella casa del 20enne c'era altra droga per un totale di 215 grammi di marijuana e 0,35 di hashish. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Al termine del processo per direttissima è stato convalidato l'arresto ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia.