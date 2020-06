Nasconde la cocaina in un campo di pomodori, poi aggredisce i carabinieri: 40enne in manette

Ha nascosto la cocaina che aveva appena recuperato all'interno di un campo di pomodori a Pedrignano ma è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Parma che lo hanno fermato ed arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un nigeriano di 40 anni è stato bloccato nella giornata di ieri: aveva appena preso 22 grammi di cocaina, nascondendoli poi in un campo: la droga era già suddivisa in 20 ovuli e già pronta per essere venduta. All'interno della sua abitazione i militari hanno trovato oltre 5 mila euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Durante il controllo il 40enne ha spintonato i carabinieri: per lui è scattata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.