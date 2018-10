Nasconde la cocaina nel contenitore dei rifiuti del condominio: denunciato 30enne

Stava rientrando nella sua abitazione in via Emilio Lepido proprio mentre i finanzieri di Parma, che stavano effettuando alcuni controlli antidroga in zona con i cani Buddy e Dania, si erano fermati davanti a casa sua 'attirati' dalla presenza di droga nelle vicinanze della casa, al civico 14. Le Fiamme Gialle che sono entrate in azione con il supporto dei conduttori dei cani antidroga di Piacenza, hanno trovato un ovulo di cocaina nascosto nel contenitore dei rifiuti, per circa 11 grammi di droga. Oltre a questo hanno trovato anche un altro ovulo di cocaina nella fessura del muro della cantina. Il 30enne nigeriano, che ha mostrato agitazione alla vista dei finanzieri, aveva in tasca due dosi di marijuana: altra droga è stata trovata dopo la perquisizione all'interno dell'abitazione. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.