Nasconde la droga in auto: 21enne arrestato dai carabinieri in tangenziale

Stava viaggiando a bordo della sua auto, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio verso le ore 3, lungo la tangenziale di Piacenza. Un giovane 21enne parmigiano, residente in provincia, è stato fermato per un controllo dai carabinieri di Pontenure. I militari hanno chiesto i documenti dell'auto e poi, visti i precedenti del ragazzo e l'atteggiamento sospetto hanno effettuato una perquisizione personale e all'interno dell'auto.

I carabinieri hanno trovato 35 grammi di marijuana, nascosti addosso al giovane e all'interno dell'auto, oltre ad un grinder, a materiale per il confezionamento e denaro in contanti probabile frutto dell'attività di spaccio. Per il 21enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il parmigiano è stato portato nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Pontenure: oggi si svolgerà il processo per direttissima al Tribunale di Piacenza. Il giovane ha precedenti per spaccio di droga.