Nasconde lo zaino pieno di monili d'oro rubati sotto le telecamere: 20enne denunciato

Poco prima di effettuare un furto all'interno di un bar di Sorbolo ha pensato bene di nascondere uno zainetto pieno zeppo di monili d'oro vicino all'area in cui stava per effettuare un nuovo colpo. Un giovane di 20 anni, dopo aver nascosto il bottino di un precedente furto, è entrato all'interno del bar ed ha rubato 50 euro dalla cassa. Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno immortalato il giovane mentre effettuava il furto ma anche mentre nascondeva lo zainetto. I carabinieri, chiamati dai proprietari del bar, hanno visionato le immagini e sono andati sul posto a recuperare lo zaino, prima che lo facesse il 20enne. All'interno c'erano diversi monili d'oro e un navigatore. Il giovane è stato denunciato per furto e per ricettazione. Chi dovesse riconoscere gli oggetti può rivolgersi ai miitari, che hanno sequestrato tutto il contenuto dello zaino.