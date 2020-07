Nascondeva cocaina ed eroina in cantina: preso il pusher di via dei Mille

La Polizia di Stato di Parma si muove in modo coordinato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Da una parte, solo in questa settimana, sono stati svolti 3 servizi di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di oltre 12 pattuglie, dedicati proprio al contrasto dello spaccio su strada, con presidi fissi e dinamici nel quartiere San Leonardo e nell’Oltretorrente.

La Squadra mobile, nell’ambito dei servizi investigativi ha condotto un’importante operazione, che ha condotto all’arresto di uno spacciatore operante nel quartiere dell’oltretorrente. Nel pomeriggio del 2 luglio, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano Otoideh Sylvester di 31 anni disoccupato e già gravato da precedenti di polizia.

Gli agenti della sezione Antidroga, dopo una costante e frequente attività investigativa, costituita da servizi di appostamento e pedinamento, in via Ognibene, hanno individuato lo spacciatore - che solitamente si aggira nella zona di via Dei Mille - mentre accedeva al locale cantine, base organizzativa e ripostiglio di involucri di notevoli dimensioni tra i tubi dello scarico dell’acqua. Erano due calzini di colore nero contenenti complessivamente 140 grammi di sostanza stupefacente, sia cocaina che eroina già suddivisa in numerose dosi pronte allo smercio.

Nel nascondiglio anche due bilancini di precisione. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione del nigeriano ha consentito di rinvenire la somma in denaro contante di euro 1.960,00 composta da banconote di vario taglio, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. In attesa della direttissima.

