Gestiva un traffico di hashish e cocaina, in pochi mesi oltre 10 mila euro di profitto: 41enne latitante arrestato a Trecasali

Un pusher, latitante dal 2018, è stato arrestato a Sissa Trecasali dai carabinieri del Nucleo Operatico e Radiomobile che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronto di un 41enne, originario del Marocco e in Italia senza fissa dimora. Lo spacciatore infatti era gravato da un ordine di arresto dopo essere stato condannato dal Tribunale di Avezzano per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ceduto, tra l'ottobre del 2017 e il maggio del 2018, circa 400 dosi di hashish e cocaina per un volume d'affare illeciti di oltre 10 mila euro. I suoi due complici, un marocchino di 57 anni e un rumeno di 22 anni era già stati arrestati. I tre pusher abitavano in un casolare abbandonato in provincia di Avezzano ed aveva creato un vero e proprio deposito per nascondere la droga che spacciavano poi in strada.