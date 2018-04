Nascondeva la cocaina nelle scarpe: pusher 23enne in manette

Aveva 26 grammi di cocaina nascosta nelle scarpe il 23enne fermato ed arrestato dai carabinieri nella giornata di ieri, 17 aprile, mentre transitava a bordo di una Golf, guidata da un'altra persona, in via Malaspina, nel quartiere Lubiana a Parma. Il giovane pusher, durante il controllo stradale ha mostrato di essere agitato: così i militari hanno deciso di controllarlo. Il conducente ha mostrato la patente ed i documenti dell'auto mentre il passeggero non aveva i documenti. Per questo motivo è stato portato in Caserma, dove è stato sottoposto ad una perquisizione personale: nelle scarpe aveva due involucri di cocaina, per un peso complessivo di 26 grammi. Sul mercato avrebbe fruttato circa 1.500 euro: per il 23enne sono scattate le manette del detenzione ai fini di spaccio.