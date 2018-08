Nel 2017 la Municipale ha recuperato 102 mezzi rubati

Solo nel corso del 2017 la Polizia Municipale di Parma ha ritrovato e contestualmente reso agli aventi diritto ben 102 fra autovetture, autocarri ciclomotori e velocipedi per un valore stimato approssimativo di alcune centinaia di migliaia di euro. Il trend per il 2018 è in decremento con il rinvenimento di 36 veicoli rubati nei primi sei mesi dell’anno.

Nell’ambito dell’attività di presidio della città, la Polizia Municipale svolge anche attività di polizia giudiziaria finalizzata al recupero di veicoli oggetto di furto. Tale attività trova contezza, sia in seguito al controllo di mezzi in movimento e, in tale circostanza viene deferito alla locale Autorità Giudiziaria il conducente per l’ipotesi di ricettazione oppure, per stessa ammissione del conducente, di furto, sia in seguito al controllo delle zone di parcheggio ove le auto in sosta, senza persone a bordo, per alcune caratteristiche vengono riconosciute come rubate. Non appare trascurabile indicare, tra l‘altro, il significativo contributo delle segnalazioni pervenute da cittadini insospettiti dalla presenza duratura e immotivata di veicoli presumibilmente abbandonati. In questa circostanza un ringraziamento particolare per la collaborazione profusa è indirizzato ai cittadini riuniti nei Gruppi di Controlli di Vicinato.

Per altro, occorre rilevare come, molte volte, il recupero del bene avvenga in termini così tempestivi tali che il legittimo proprietario ancora non conosce, perché assente per lavoro o ferie dal luogo di residenza, dell’avvenuto furto.