Nel borsone della palestra 250 grammi di coca, blitz dei poliziotti a Fornovo: arrestato 26enne

Nascondeva 250 grammi di cocaina all'interno della sua abitazione a Fornovo di Taro, all'interno della quale viveva insieme alla sua compagna. Un 26enne parmigiano, le cui iniziali sono G.A. è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma che, dopo aver avuto diverse segnalazioni rispetto al giovane, hanno deciso di effettuare un blitz. Qualche giorno fa - il 26 maggio - gli agenti dell'Antidroga hanno deciso di controllarlo mentre usciva da casa: il giovane si è mostrato subito agitato. In tasca aveva 15 grammi di cocaina, divisa in dieci involucri termosaldati.

I poliziotti, a quel punto, hanno perquisito anche l'abitazione del ragazzo: all'interno del borsone della palestra sono stati trovati altri 200 grammi di cocaina, divisi in 4 involucri in cellophane. In camer da letto i poliziotti hanno trovato altri 40 grammi di polvere bianca, nascosta in alcuni indumenti del 26enne. Per il giovane, residente a Fornovo, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla.