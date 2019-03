Trovato con la droga nella comunità per minori: arrestato 17enne

Un giovane minorenne di 17 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di una comunità per minori. I carabinieri, nel corso di un'attività che riguardava un'altra persona, hanno effettuato una perquisizione all'interno della stanza del giovane, trovando 66 grammi di marijuana, già suddivisi in cosi e pronto per lo spaccio. Il giovane si trovava in affido all'interno della struttura per minori.