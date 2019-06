Neonato di 8 mesi si ustiona in Autogrill: è grave al Maggiore

Un bimbo di 8 mesi è rimasto ustionato all’addome e agli arti inferiori ed è stato portato in volo al Maggiore di Parma. È accaduto nel ristorante dell’autogrill di Fiorenzuola lungo la A1 nel tardo pomeriggio del 10 giugno. Il piccolo era con in genitori quando per cause accidentali un liquido bollente gli è caduto addosso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'auto infermieristica della postazione di Roveleto, l'elisoccorso di Parma e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli. E' stato portato al centro grandi ustionati. E' grave.