Neurofibromatosi, l’importanza di una cura multidisciplinare. Se ne parla sabato 21 aprile in sala congressi

La sala congressi dell'Ospedale Maggiore di Parma ospita sabato 21 Aprile, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il convegno "Approccio multidisciplinare e prospettive terapeutiche nel paziente affetto da neurofibromatosi". Il Convegno, vede la partecipazione di numerosi professionisti di chiara fama e si snoda in due specifiche sessioni, sulla Neurofibromatosi nel bambino e nell’adulto e una tavola rotonda sull’importanza dell’approccio multidisciplinare alla patologia. L'obiettivo è di illustrare l’iter diagnostico-assistenziale proposto dal Centro di Parma, rivolto ai pazienti affetti da Neurofibromatosi, con particolare attenzione agli aspetti genetici e clinico-chirurgici.

L’evento alla sua terza edizione è organizzato dalla struttura complessa di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni di Parma, diretta da Edoardo Caleffi in collaborazione con Associazione Nazionale Neurofibromatosi ANF.

L'elevato contenuto scientifico delle relazioni sarà un elemento fondamentale soprattutto per i pazienti affetti da Neurofibromatosi che giungeranno da tutte le parti d’Italia, e che potranno partecipare attivamente all’evento nelle due discussioni previste al termine di ogni sessione. I pazienti in sala dunque potranno porre domande ai relatori ed acquisire in questo modo informazioni mediche preziose e utili indicazioni sulla rete assistenziale prevista per la loro patologia.