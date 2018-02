Parma imbiancata dalla prima nevicata della stagione

La prima nevicata della stagione è arrivata: poco prima delle ore 23 di giovedì 22 febbraio i primi fiocchi di neve sono scesi copiosamente anche in città, oltre che in provincia. Alcuni Comuni sono stati già imbiancati nelle ore centrali del pomeriggio. La nevicata sta proseguendo anche nelle prime ore della notte: il meteo prevede precipitazioni nevose fino alla mattinata di domani, venerdì 23 febbraio. Per ora non si segnalano problemi alla circolazione stradale ma domani mattina, se la nevicata proseguirà con questo ritmo, molti potrebbero avere dei problemi lungo le strade.

