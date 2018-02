Ondata di freddo: gli interventi delle due Aziende sanitarie di Parma

In previsione dell’allerta meteo per una nuova ondata di freddo per giovedì e venerdì prossimi, le due Aziende sanitarie di Parma - Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria- hanno inviato specifiche informative ai propri Servizi territoriali e ospedalieri, affinché siano predisposti gli interventi necessari in caso di possibili richieste straordinarie da parte della popolazione dovute all’ondata di freddo. In particolare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha previsto un piano organizzativo con un potenziamento dei servizi nell’area dell’emergenza urgenza, ortopedica e radiologica. Le misure prevedono anche un incremento dei trasporti

sanitari interni, e saranno modulate in base all’evolversi della situazione meteo. Si ricorda inoltre l’importanza di adottare alcune precauzioni per contenere gli effetti sulla salute delle basse temperature esterne. Il freddo rigido, infatti, oltre ad aumentare le sindromi influenzali, può causare una recrudescenza della sintomatologia di malattie croniche, specialmente dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscolo-scheletrico. Si consiglia quindi di indossare abiti caldi che coprano bene le estremità del corpo, e di usare scarpe antiscivolo in caso di formazione di ghiaccio. Se si parte per un viaggio in auto non ci si deve dimenticare di seguire le indicazioni di precauzione e sicurezza stradale in caso di neve o gelo, quindi di dotare l’autovettura di catene o pneumatici da neve.