Caos maltempo - E' ancora emergenza neve: pericolo ghiaccio, partita rinviata

Continuano, anche nella giornata di oggi sabato 3 marzo, le condizioni avverse per la presenza di neve e ghiaccio in città, in provincia ed in Appennino. A Parma nel corso della mattinata, per alcune ore, è scesa della pioggia ghiacciata, anche perchè la temperatura è rimasta sotto lo zero per le prime ore del giorno. Dalla pioggia ghiacciata, che è andata a rendere ancora più difficoltosa la circolazione sulle strade, si è passati alla neve. La nevicata di oggi che sta coinvolgendo Parma, imbiancata per tre giorni consecutivi, è intensa e non sembra interrompersi. Mentre nella serata di ieri e in mattinata ci sono stati diversi incidenti causati dalla presenza di ghiaccio sull'asfalto.

