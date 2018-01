New York Times: tra le 52 regioni da visitare c'è anche l'Emilia-Romagna

Tra i 52 luoghi da visitare nel 2018 secondo il New York Times tre sono in Italia. Nell’annuale classifica del quotidiano americano, il nostro Paese vince tra quelli stranieri con tre raccomandazioni contro l’unica fatta nell’edizione del 2017. Se l’anno scorso la “Gray Lady” consigliava di andare in vacanza in Calabria (al 37esimo posto), in quello in corso suggerisce di recarsi prima di tutto in Basilicata e poi in Emilia Romagna e nel Südtirol.

Dell’Emilia Romagna, il giornale parla come di una Regione “fertile” centrata su cinema e cibo. La breve descrizione del Nyt cita Rimini, dove il 20 gennaio, in occasione del compleanno di Federico Fellini, riaprirà il cinema Fulgor; là il regista “eroe” guardava i suoi primi film; la sala cinematografica è stata ideata dallo scenografo premio Oscar Dante Ferretti. Si parla anche di FICO Eataly World, il parco agroalimentare italiano alle porte di Bologna: è “un omaggio alla cucina italiana”, spiega il Times.“