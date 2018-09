Giovane accoltellato ad una gamba al Barilla Center

Un giovane ha denunciato alla polizia di essere stato accoltellato con un grosso coltello da cucina mentre stava passando nei pressi del Barilla Center. Secondo il racconto dell'uomo, che si è recato al Pronto Soccorso e poi è stato ascoltato dai poliziotti, un connazionale l'avrebbe colpito senza un motivo apparente dopo avergli chiesto cosa stesse facendo in quel posto. L'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una colluttazione. I poliziotti, che hanno identificato l'aggredito in A.S, hanno verificato che aveva dei precedenti penali ed era senza documenti. L'episodio è avvenuto alle ore 13 di ieri, 4 settembre: il giovane è stato colpito alla gamba ed ha avuto una prognosi di 12 giorni. L'aggredito è stato portato in Questura per l'identificazione, poi rilasciato con una denuncia per immigrazione clandestina.