Rider della coca consegnava a domicilio tra Parma e Collecchio: nigeriano condannato a 3 anni e 2 mesi

Un vero e proprio rider della cocaina che si muoveva a bordo della sua utilitaria per andare direttamente a casa dei clienti per vendergli la droga, in particolare cocaina. Nel corso di circa un anno, tra il 2017 ed il 2018, un 30enne nigeriano ha distribuito droga a fiumi ai tanti consumatori sparsi per la città e la provincia, soprattutto tra Collecchio e la bassa. C'era chi acquistava più volte a settimana la sua dose di un grammo a 50 euro, chi ha speso migliaia di euro per assicurarsi la droga, chi ha lasciato una sorta di mancia per le 'spese di consegna'. I carabinieri hanno seguito le indagini, controllando molto clienti abituali del pusher: hanno così verificato centinaia di sessioni per un guadagno illecito di migliaia di euro. Durante la perquisizione nella sua abitazione di Parma i militari avevano trovato poco più di una dose di cocaina ma le indagini hanno chiarito il suo ruolo di pusher a domicilio. Processato con rito abbreviato è stato condannato a 3 anni e 2 mesi.