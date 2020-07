Pestato a sangue all'ex Macello: nigeriano grave al Maggiore

E' stato brutalmente aggredito da un gruppetto di malviventi nell'area dell'ex macello a Parma ed ora si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Non sono ancora note le cause - ma gli inquirenti ci stanno lavorando senza sosta - del violento pestaggio subito nella notte da un giovane di origine nigeriana che ha riportato traumi in varie parti del corpo. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono intervenuti per un sopralluogo nell'area del pestaggio, in corrispondenza dell'area verde di fianco all'ex macello di viale Allende: la vittima è ancora sotto choc e gli agenti non sono riusciti a parlare con lui, per capire l'esatta dinamica del pestaggio e le motivazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.