Noceto, 21enne colpito con lo spray al peperoncino durante una rissa

E' stato colpito dallo spray al peperoncino durante un rissa ed è dovuto ricorrere alla cure del Pronto Soccorso: un ragazzo di 21 anni è stato aggredito l'altra notte all'interno di una nota discoteca alle porte di Noceto. Secondo le prime informazioni ad un certo punto della serata sarebbe scoppiato un violento litigio tra alcuni avventori del locale notturno per futili motivi. A quel punto il buttafuori e un dipendente del locale sono intervenuti per cercare di calmare gli animi. Un giovane di 21 anni era stato poco prima colpito dallo spray al peperoncino, spruzzato da un rivale durante la rissa. Al Pronto Soccorso il ragazzo ha avuto una prognosi di otto giorno per le conseguenze dell'esposizione allo spray.