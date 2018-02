Anziana 76enne reagisce alla truffa e fa arrestare i truffatori: 48enne e 24enne in manette

Non si è lasciata ingannare, non ha fatto entrare nessuno in casa ed è riuscita anche a fare arrestare i due truffatori. Un'anziana signora di 76 anni, residente a Noceto, ha reagito ad un tentativo di truffa, messo in atto da una coppia, un uomo ed una donna, e ha avvertito le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto ed hanno colto i due in flagranza di reato, mentre cercavano di nascondersi all'interno di un garage. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 febbraio: la donna, sola in casa, ha ricevuto la visita di una giovane ragazza, che si qualificata come impiegata della rete idrica: "In questo condominio è presente una perdita di acque nere bisogna procedere ad un controlloin questo condominio è presente una perdita di acque nere bisogna procedere ad un controllo" le ha detto. La donna però non è cascata nel tranello: a quel punto è intervenuto l'uomo che ha finto di essere un maresciallo dei carabinieri: ”Signora in questa palazzina si è verificato un furto in abitazione devo procedere ad un controllo, lei ha oggetti preziosi in casa ? Devo verificare che non manchi nulla". Sono state queste le parole del truffatore: la 76enne però non ha aperto la porta di casa sua e ha avvertito la Polizia Municipale: gli agenti hanno subito allertato i carabinieri di Noceto che sono giunti sul posto. Due persone, che sono state identificate in D.D. di 48 anni e L.E. di 24 anni, sono stati arrestati per tentata truffa, in flagranza di reato ed ora si trovano presso le camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima. I due, residenti nel Comune di Asti, hanno alle spalle numerosi precedenti di poliizia.