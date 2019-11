Giallo a Noceto: trovato il cadavere carbonizzato di un uomo

Giallo a Noceto. Il cadavere carbonizzato di una persona è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 28 novembre, alle curve di Sant'Antonio, lungo la strada che collega Noceto a Medesano, nei pressi della località La Rampa. Gli operatori del 118 sono stati allertati nelle prime ore della mattinata di oggi e sono intervenuti con le ambulanze verso le ore 7,10. Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri di Salsomaggiore Terme, che hanno effettuato un sopralluogo. Sono in corso approfondimenti ed accertamenti per risalire alla cause del decesso. Sul posto anche la polizia Locale di Noceto. Secondo le prime informazioni nei pressi del luogo del ritrovamento non c'erano auto o altri veicoli bruciati. E' probabile quindi che la pista legata all'incidente stradale, sia da escludere. Rimangono aperte tutte le altre piste. I militari stanno indagando a 360 gradi.

Aggiornamenti a breve