Noceto, minaccia la moglie e la perseguita: 52enne arrestato

Ha continuato a minacciare la moglie e a compiere atti persecutori nei suoi confronti nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto nel mese di febbraio. Un 52enne di Noceto è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in seguito alla denuncia presentata dalla donna, dopo l'ennesima minaccia. L'uomo infatti continuava ad inviare messaggi ripetuti alla moglie, a presentarsi sotto la sua abitazione e ad avere comportamenti provocatori, nonostante i divieti. Il 52enne, finito in carcere per stalking, è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento e di aver messo in atto veri e propri atti persecutori nei confronti della donna.