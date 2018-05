Non ha i documenti e prende a pugni i poliziotti: 22enne in manette

Notte movimentara in strada Inzani, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Un giovane di 22 anni è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. I Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati per due volte per aprire la porta di un appartamento della zona, dopo la seconda chiamata hanno avvertito i poliziotti. Quando le Volanti della polizia sono arrivate sul posto all'interno dell'abitazione hanno trovato un 22enne ed un altro giovane: il primo non aveva i documenti ed è stato invitato ad andare in Questura per l'identificazione ma si è opposto al fermo: ne è nato un parapiglia ed il giovane ha sferrato un pugno ad un agente. L'uomo è stato arrestato e sarà processato oggi, 11 maggio, per direttissima.