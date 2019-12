Non paga il taxi, poi minaccia di morte e prende a pugni i poliziotti in Questura: arrestato 34enne

Ha preso un taxi a Reggio Emilia per farsi portare a Parma, in centro, proprio vicino alla Questura di borgo della Posta. Un cittadino rumeno di 34 anni si è reso protagonista di un grave episodio: prima non aveva i soldi per pagare la corsa, poi ha minacciato i poliziotti che si sono recati sul posto su richiesta del taxista e li ha aggrediti, prendendogli a pugni, all'interno degli uffici della Questura. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi: il conducente del taxi ha richiesto l'intervento dei poliziotti perchè il cliente, un uomo di 34 anni travestito, non aveva soldi sufficenti per pagare la corsa.

Quando sono arrivati i poliziotti l'uomo ha iniziato ad aggredirli verbalmente, minacciandoli di morte: ha minacciato anche il tassista, colpevole di avergli chiamati. Mentre stava per essere portato in Questura per la fotosegnalazione ha iniziato a minacciare gli agenti in modo pesante, dicendo che si sarebbe rifiutato di farsi identificare. Ha colpito i poliziotti con calci e pugni: grazie all'intervento di più agenti è stato bloccato ed ammanettato. Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato denunciato anche per insolvenza fraudolenta. Durante il processo per direttissima il giudice ha deciso per la misura cautelare in carcere: ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla.