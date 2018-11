Non risponde alle telefonate, arrivano Vigili del Fuoco e ambulanze: ma lui stava dormendo

Chissà cosa avrà pensato quando si è ritrovato davanti Vigili del Fuoco e operatori del 118. Sicuramente si è sveglaoarNon rispondeva alle telefonate e così ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco e le ambulanze, temendo il peggio ma in rea4ltà, una volta entrati, si sono accorti che l'inquilino stava dormendo. Falso allarme la mattina del 30 novembre in via Garibaldi a Parma per l'allerta che è scattata vkerso le ore 9: gli operatori del 115 e quelli del 118 si sono precipitati in pieno centro dopo aver ricevuto la telefonata di una persona preoccupata perché l'inquilino non rispondeva al telefono. La storia si è conclusa con un lieto fine: non rispondeva perché stava dormendo.