Non si ferma all'alt della polizia: 18enne senza patente e con la cocaina si schianta all'ingresso della tangenziale

Guidava senza aver mai ottenuto la patente, aveva preso l'auto del padre e in tasca aveva anche due palline di cocaina. Un 18enne parmigiano è stato protagonista, nella serata di ieri 30 aprile, è scappato dalla polizia e ha finito la corsa del Bmw che stava guidando contro l'imbocco della tangenziale. Il conducente, che stava transitando verso le ore 22 lungo la via Emilia in direzione Fidenza, è stato notato da una Volante della polizia, che si trovava in zona: gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo. Hanno quindi acceso i fanali per fare segno al ragazzo di fermarsi. Il conducente però ha accelerato per cercare di scappare: i poliziotti hanno suonato per indicargli di fermarsi ma lui ha ulteriormente accelerato, finendo poi contro l'imbocco della tangenziale in direzione Reggio Emilia. Il giovane ha spiegato agli agenti di essere scappato perchè non aveva la patente e perchè in tasca aveva due palline di cocaina: si tratta di un 18enne parmigiano, non incensurato. Nell'auto non è stata trovata altra droga: per il 18enne è scattata una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti. Per lui anche una sanzione per non essersi fermato al controllo: la Municipale si occuperà delle sanzioni per la guida senza patente e per il fatto di essersi messo alla guida sotto il possibile effetto di droghe.