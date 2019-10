Non si occupa della figlia malata di meningite, per lei nemmeno un euro: madre 45enne condannata

Dopo la sua nascita ha sempre vissuto con il padre, che si è preso cura di lei insieme ai nonni. La madre di 45 anni invece non si sarebbe occupata di lei, non versando a suo favore mai nemmeno un euro. Una donna parmigiana è stata condannata dal Tribunale di Parma a tre mesi di reclusione e 250 euro di multa per violazione degli obblighi familiari. Secondo la ricostruzione dell'accusa, che ha poi portato alla condanna, la relazione tra i due era andata a pezzi proprio dopo la nascita della bambina. Da quel momento la piccola avrebbe vissuto a casa del padre, che si sarebbe occupato di lei. La madre invece non avrebbe mai contribuito al suo mantenimento e non se ne sarebbe nemmeno occupata in altro modo. La 45enne dovrà pagare una provvisionale di 1.000 euro per ottenere la sospensione condizionale della pena.