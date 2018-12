In riferimento all'articolo sull'imprenditore parmigiano arrestato per bancarotta fraudolenta lo stesso imprenditore Rodolfo Marusi Guareschi specifica che "Non sono state emesse nuove sentenze di condanna nei miei confrontI". "Con un'ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha semplicemente riconfermato la detenzione domiciliare nella quale mi trovo dal 26 ottobre 2016 per effetto di precedenti condanne che ho sempre sostenuto e sostengo essere errori giudiziari". L'imprenditore specifica anche che "il progetto della Repubblica della Terra e Dhana non è mai stato accantonato":