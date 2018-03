Norme di sicurezza violate e clienti con precedenti: sospesa la licenza di un circolo all'ex-Salamini

Nell'ambito dei frequenti controlli che vengono effettuati, durante le serate, nei circoli e nei locali della città di Parma il Questore ha emesso un'ordinanza che prevede la sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti per 15 gioni, nei confronti di un circolo nell'area ex Salamini. Il provvedimento amministrativo è stato adottato per regioni di sicurezza pubblica in seguito a controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai carabinieri, dalla Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del lavoro e l'Ausl. Nel corso dei controlli sono state verificate alcune violazioni, alcune delle quali incidevano sulla sicurezza delle persone e sull'ordine pubblico. Oltre alla presenza, all'interno del ciroolo, di persone con precedenti di polizia, durante un controllo c'erano 60 persone, alcune delle quali senza tessera associativa: nel corso della serata veniva diffusa musica ad alto volume. Il circolo all’atto del controllo risultava di fatto trasformato, senza alcuna autorizzazione, in un vero e proprio pubblico esercizio e locale di pubblico spettacolo. Inoltre, operatori dei Vigili del Fuoco hanno accertato numerose difformità alle norme e ai criteri di prevenzione incendi, quali numerose poltroncine non omologate alla reazione al fuoco, segnaletica di sicurezza carente, mancanza di personale formato ai fini antincendi, la presenza di uscite di sicurezza ostruite.