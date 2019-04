Notte di paura in Cittadella: 48enne minaccia di bruciare la casa con la moglie dentro

Notte di paura all'interno di una palazzina del quartiere Cittadella a Parma. Un uomo italiano di 48 anni, seguito dal Ser e tossicodipendente, si è barricato all'interno del suo appartamento e ha minacciato di dare fuoco alla casa e all'intera palazzina. In quel momento in casa con lui c'era la moglie che è riuscita a chiamare i carabinieri per pochi istanti. I militari sono riusciti a rintracciare la chiamata e si sono precipitati sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori del 118. I carabinieri hanno staccato il gas all'interno della palazzina per precauzione. Il 48enne, con precedenti per lesioni, aggressione e furto aggravato, è tossicodipendente: è probabile che la causa scatenante dell'episodio sia una crisi di astinenza. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Parma Centro e del reparto operativo del Comando provinciale è arrivato anche il negoziatore che si è occupato di parlare con l'uomo per convincerlo a desistere dai suoi intenti. I militari, nel frattempo, sono riusciti ad entrare in casa per verificare le condizioni di salute della moglie. L'uomo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.