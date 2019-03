Notte di terrore in via Vinci, banditi picchiano e minacciano due coniugi: "Dateci i soldi o vi ammazziamo"

Aggrediti, picchiati, minacciati con un coltello e rapinati durante la notte. Momenti di terrore per una coppia di 65enni: marito e moglie si trovavano all'interno della loro abitazione di via San Sebastiano Vinci, una traversa di Strada Argini, quando è scattato l'assalto. Due banditi, dopo essere entrati in casa forzando una finestra, sono entrati nelle due stanze da letto dove dormono i due coniugi ed hanno prima picchiato l'uomo, che ha riportato un taglio tra l'occhio e la bocca e poi minacciato la donna con un coltello. Tutto per rubare alcuni gioielli che però non si trovavano all'interno della casa. Quando i banditi hanno capito che non avrebbero potuto impossessarsi degli oggetti preziosi hanno strappato alla donna una collana, dal valore di 3 mila euro e tre braccialetti d'oro mentre all'uomo hanno rubato 300 euro. Il primo rapinatore ha forzato una finestra, è entrato ed ha aperto la porta al complice: entrambi avevano un passamontagna. Come prima cosa sono entrati nella stanza in cui dormiva il marito e li hanno puntato addosso una torcia, per poi colpirlo per tre volte in testa. Poi sono andati dalla moglie e l'hanno minacciata con un coltello: "Dateci tutto o vi ammazziamo", "Dammi i soldi se no ti ammazzo" sono state alcune delle minacce rivolte ai due. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli la rapina e cercare tracce utili per individuare i banditi.