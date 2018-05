Uccisa un'oca al parco Ducale: è giallo

Un'oca che viveva all'interno del laghetto del parco Ducale è stata trovata morta nella giornata di lunedì 21 maggio. Non ci conoscono ancora i responsabile di questa morte, che sta suscitando aspre polemiche in città. E' possibile che a causare la morte dell'animale sia stato qualcuno che ha cercato di rubarle le uova. Le associazioni animaliste sono sul piede di guerra per i numerosi casi di animali trovati morti recentemente. Resta da capire la dinamica di questa morte che, per ora, non ha una spiegazione.