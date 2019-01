Offre droga ad un carabiniere davanti all'Itis: 30enne in manette

Ha offerto la droga, in particolare una dose di hashish, ad un carabiniere in borghese che si trovava nella zona delle scuole di via Toscana per effettuare una serie di controlli finalizzati proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti agli studenti. Un 30enne nigeriano è stato fermato ed arrestato dai carabinieri di Parma ieri mattina davanti all'Itis di via Toscana. Nei giorni precedenti infatti alcuni genitori avevano segnalato la propria preoccupazione per la presenza di possibili pusher nei pressi degli istituti scolastici e per il via vai di studenti che compravano la droga. Nel corso del controllo il pusher, che ha precedenti per spaccio, ha tentato di vendere la droga proprio ad uno dei carabinieri. Quando il militare si è qualificato il 30enne ha tentato di scappare ed ha opposto resistenza: dopo essere stato bloccato è stato arrestato per spaccio, con l'aggravante che si trovava davanti ad una scuola, e per resistenza a pubblico ufficiale.