Oltre 5.000 candidati per un posto da infermiere

Sono più di 5.000 – per l’esattezza 5.037 – i candidati ammessi al concorso per infermieri, bandito dall’Azienda USL di Parma. E sono tutti convocati il 23 gennaio alle 9.30 al Palacassa, (padiglione 4 dell’Ente Fiere, ingresso Sud). Il posto messo a concorso è uno, ma – è bene ricordarlo – la graduatoria con i candidati risultati idonei al termine delle tre prove (scritta, pratica e orale) resterà valida per i prossimi tre anni e sarà utilizzata dalle due Aziende sanitarie di Parma – AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria. Per garantire che le prove si svolgano nel rispetto delle regole previste dalla procedura concorsuale e in tutta sicurezza per i partecipanti, l’Azienda ha messo a punto un’organizzazione ad hoc che vede impegnato, oltre alla Commissione, un Comitato di vigilanza con 160 addetti, appositamente istruiti. Inoltre, lunedì è in programma un sopralluogo al Palacassa insieme ai Vigili del Fuoco, per un’ultima verifica sull’idoneità dei locali ad ospitare l’evento.

“L’esperienza ci insegna che, generalmente, non tutti i candidati si presentano alla prova – spiega Emilio Cammi, Presidente della Commissione e Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico dell’AUSL di Parma – Ci attendiamo circa 3.000 persone, ma siamo ovviamente pronti a ricevere tutti i 5.037 candidati”. Per agevolare gli spostamenti dei candidati, dalla stazione ferroviaria di Parma, a partire dalle 7.30 e fino alle 8.45, sono disponibili due pullman per il servizio navetta verso il Palacassa; servizio che sarà attivo anche nel pomeriggio, per il ritorno in stazione, con prima corsa alle 14 e ultima alle 16. Ad accogliere i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ci saranno gli operatori del Comitato di vigilanza, impegnati prima nelle operazioni di riconoscimento, registrazione e sistemazione dei candidati, poi, durante lo svolgimento delle prove, attenti a vigilare che non ci siano scambi di informazioni non autorizzati. All’ultima prova, quella orale, saranno interessati solo coloro che supereranno le due prove di martedì prossimo. Giorno, ora e luogo per l’appuntamento della prova orale saranno resi noti nel sito www.ausl.pr.it, nella sezione bandi e concorsi.