Oltretorrente: blitz della polizia locale in bicicletta contro lo spaccio

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, la Polizia Locale ha svolto una operazione in Oltretorrente. Grazie ad una intensa attività di presidio e controllo del territorio ed alle segnalazioni di cittadini e commercianti la pattuglia ciclistica del Comando di via Del Taglio, coordianata da 2 ufficiali e con l'ausilio di personale in borghese, ha eseguito alcuni controlli nella zona di via D'azeglio, via Inzani, via Imbriani, via Kennedy e nel Parco Ducale sull’attività di spaccio e consumo di droga: 16 le persone identificate e 4 i sequestri di sostanza stupefacente.

La droga - hashish e marijuana - è stata trovata in possesso di 4 persone segnalate, come previsto dalla norma, alla Prefettura di Parma. Per due di loro è scattato il ritiro della patente in quanto avevano la disponibilità di un veicolo al momento del controllo. Per il più anziano del gruppo, un 52enne, si è proceduto anche a comminare una sanzione amministrativa in quanto fermato alla guida di una Fiat Panda con patente scaduta. 3 delle 4 persone, tutte italiane, segnalate per detenzioni ai fini del consumo di sostanza stupefacente sono residenti a Parma.

“Aumenteremo i controlli anche per colpire chi consuma droga, non solo chi spaccia morte – commenta l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa - L'agilità e la presenza più assidua sul territorio del neonato gruppo di Polizia Locale in bicicletta è uno strumento in più nella lotta alle attività illecite e al degrado della città. Continueremo con questa attività di controllo anche sugli acquirenti di sostanze stupefacenti”.

Il Comandante della Polizia Locale Riva Cambrino commenta: “Il corpo risponde con rinnovate professionalità e determinazione alla preoccupazione dell'utenza rispetto al fenomeno odioso dello spaccio e dell'uso di droga”.