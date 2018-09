Oltretorrente: il vaso di gelsomini diventa il 'rifugio' della droga per i pusher

Il vaso di gelsomini della proprietaria di un negozio in Oltretorrente era diventata il rifugio per la droga di alcuni pusher, che si muovono nelle strade del quartiere e che avevano deciso di utilizzare quel luogo, all'insaputa della negoziante, come una sorta di piccolo magazzino. Le dosi di marijuana e di hashish, destinate alla vendita per i clienti, venivano infatti regolarmente depositata all'interno della pianta di gelsomino. La segnalazione di una vicina ha permesso alle forze dell'ordine di individuare il pusher e di arrestarlo.