Omicidio di Fidenza: chiesta la perizia psichiatrica per il figlio che ha ucciso il padre a martellate

Omicidio di Siccomonte. La difesa di Alessandro Bianchi, l'uomo di 35 anni, accusato di omicidio preterintenzionale per aver colpito con una mazzetta da muratore il padre Adamo Bianchi, che è poi morto all'Ospedale di Vaio dopo 20 ore dal ricovero, chiederà la perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato. Il 35enne era seguito dai servizi psichiatrici e si è scagliato contro il padre dopo una lite nella giornata di domenica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la lite sarebbe scoppiata per motivi legati all'eredità e si sarebbe protratta per diverse ore. Quando Adamo, il padre 72enne già affetto da altre patologie, ha deciso di andare nei campi con il suo trattore a Siccomonte, una frazione del comune di Fidenza, il figlio lo ha raggiunto e lo ha colpito più volte alla gamba. La perizia stabilirà la capacità di intendere e volere del 35enne al momento dell'aggressione nei confronti del padre.